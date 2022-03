Официально: Эти 8 игр пополнят Game Pass во второй половине марта





Компания Microsoft официально объявила список игр, которые во второй половине марта пополнят подписку Game Pass. Вот эти 8 игр:

Shredders (Xbox Series X | S, PC, xCloud) – 17 мартаThe Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Xbox, PC, xCloud) – 17 мартаTainted Grail: Conquest (Xbox) – 22 мартаZero Escape: The Nonary Games (Xbox, PC, xCloud) – 22 мартаNorco (PC) – 24 мартаF1 2021 (Xbox) EA Play – 24 мартаCrusader Kings III (Xbox Series X | S) – 29 мартаWeird West (Xbox, PC, xCloud) – 31 марта

Отметим, что проект F1 2021 будет доступен только подписчикам Game Pass Ultimate, поскольку он является частью подписки EA Play.

