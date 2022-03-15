Официально: первый геймплей Hogwarts Legacy покажут на этой неделе





Игра Hogwarts Legacy должна была выйти еще в прошлом году, но до сих пор не был показан даже геймплей проекта. Игру многие ждут, и теперь стало известно о том, когда впервые можно будет увидеть ее полноценную демонстрацию.

Разработчики Hogwarts Legacy и Sony сообщили о проведении специального мероприятия State of Play, в рамках которого расскажут об игре. Начнется мероприятие в ночь с 17 на 18 марта (в 00:00) и продлится 20 минут. Из этих 20 минут обещают полноценные 14 минут геймплея и некоторое время уделят общению с разработчиками.

Отметим, что геймплей на State of Play будут показывать с Playstation 5. На данный момент нет информации о том, на каких платформах и когда состоится релиз Hogwarts Legacy.