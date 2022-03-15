Ольга Бузова призналась, что не забыла, когда вышла замуж

Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о чувствах. Артистка призналась в любви поклонникам, не сдерживая при этом эмоций. Телеведущая уверена, что сумела пережить суровые испытания в личной жизни во многом благодаря фанатам. Ольга Бузова, как и другие звезды, все воскресенье прощалась с Instagram (запрещен на территории РФ). Звезда записывала трогательные сторис, зазывала людей в Telegram и жаловалась на ужасное настроение. Под вечер она и вовсе не выдержала, записав семиминутное видео, в котором плачет на камеру. «Я не боюсь показать свою слабость, ведь вы за это меня полюбили. Я такая, какая есть. Кому-то нравлюсь, а кому-то нет, но я всегда очень искренняя. И честно могу сказать, что не хочу терять свою аудиторию. Не хочу терять связь с вами. Мы вместе пережили очень многое: мой развод, мою свадьбу. Хотя нет, свадьбу вроде не пережили. Я вышла замуж до создания этого профиля — в 2014 году или в 2012-м. Уже и не помню», — поделилась Бузова.Ольга Бузова Ольга неоднократно рассказывала, что давно простила экс-супруга Дмитрия Тарасова, за которого вышла замуж в июне 2012-го. Сейчас футболист счастлив в третьем браке и воспитывает с женой Анастасией Костенко троих детей. При этом Бузова не упускает шанса задеть Тарасова при каждой удобной возможности. Напомним, что на Ольгу в Instagram (запрещен на территории РФ) подписаны 23,4 миллиона человек. Артистка всегда гордилась тем, что является самой популярной знаменитостью в России. Каждый день Бузова во всех подробностях освещала свою жизнь и, разумеется, социальная сеть стала важной частью ее жизни. Так или иначе, Instagram все еще функционирует в России. Многие пользователи установили VPN, благодаря чему без проблем обходят ограничения, а другие умудряются заходить в социальную сеть и без специальных приложений.