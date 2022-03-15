"Она вообще гражданка Мальты": Лобода отказалась от украинского гражданства
39-летняя Светлана Лобода променяла украинское гражданство на паспорт Мальты, заявил ФАН музыкальный продюсер Кирилл Чибисов.
По словам продюсера, свои гонорары Светлана Лобода требовала как гражданка Евросоюза исключительно в евро.
"Переживать за Лободу не стоит. Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем: популизм и так далее. У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять "жирных" лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты. Когда у тебя на счету лежат 200–300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят у себя у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубаи полетел, кто в Марбелью. Никто не сидит в Киеве", - заявил Чибисов.
Светлана Лобода в прошлом году сделала неожиданное признание, что перевезла семью в Европу и приобрела там дом. Популярная певица раскрыла журналистам причину этого решения.
По признанию знаменитой артистки, переезд она задумала в первую очередь ради собственных детей.
Звезда раскрыла журналистам, почему приняла решение жить за границей. Как выяснилось, Светлана Лобода просто исполнила свою давнюю мечту.
Теперь Светлана Лобода может спокойно пройтись по магазинам, занимаясь шопингом. "Да, в Европе это возможно. Я очень люблю ходить по магазинам с семьей, с детками. У нас прекрасные няни, они как сестры моим дочкам", — отметила артистка.
Как писал NEWSTES, ранее Ургант высмеял пришедшую к нему в откровенном наряде Лободу.Знаменитости шоу-бизнес Украина Светлана Лобода