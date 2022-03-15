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"Она вообще гражданка Мальты": Лобода отказалась от украинского гражданства

"Она вообще гражданка Мальты": Лобода отказалась от украинского гражданства

39-летняя Светлана Лобода променяла украинское гражданство на паспорт Мальты, заявил ФАН музыкальный продюсер Кирилл Чибисов.

По словам продюсера, свои гонорары Светлана Лобода требовала как гражданка Евросоюза исключительно в евро.


"Переживать за Лободу не стоит. Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем: популизм и так далее. У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять "жирных" лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты. Когда у тебя на счету лежат 200–300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят у себя у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубаи полетел, кто в Марбелью. Никто не сидит в Киеве", - заявил Чибисов.

Светлана Лобода в прошлом году сделала неожиданное признание, что перевезла семью в Европу и приобрела там дом. Популярная певица раскрыла журналистам причину этого решения.

По признанию знаменитой артистки, переезд она задумала в первую очередь ради собственных детей.


Решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек, я воспитываю их без привязки к своей звездности. В какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под прицелом камер и это фактически лишает свободы всю мою семью. А я человек, стремящийся ограждать свое личное пространство от посторонних глаз. Новое место жительства дало мне некую свободу. Жить в домике у моря среди людей, которые тебя не знают, — не это ли мечта любого известного человека?

Звезда раскрыла журналистам, почему приняла решение жить за границей. Как выяснилось, Светлана Лобода просто исполнила свою давнюю мечту.

Это была моя мечта детства. Я всегда хотела иметь домик возле моря. Мне удалось его купить, и теперь я живу так, как очень давно мечтала. Вообще у меня есть недвижимость в разных странах. За рубежом я прекрасно себя ощущаю. Там меня никто не знает, никто не трогает, там уютно и комфортно.

Теперь Светлана Лобода может спокойно пройтись по магазинам, занимаясь шопингом. "Да, в Европе это возможно. Я очень люблю ходить по магазинам с семьей, с детками. У нас прекрасные няни, они как сестры моим дочкам", — отметила артистка.

Как писал NEWSTES, ранее Ургант высмеял пришедшую к нему в откровенном наряде Лободу.

Знаменитости шоу-бизнес Украина Светлана Лобода
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По материалам: uposters.ru

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