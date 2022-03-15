Певица Жасмин рассказала о своей эмиграции в Израиль

Певица Жасмин внезапно сбежала из России. Артистка столкнулась с волной хейта из-за сообщений некоторых СМИ про ее отъезд из страны. Артистка уверяет, что не собирается пережидать трудные времена в теплых краях. На прошлой неделе сразу несколько СМИ написали о внезапном отъезде Жасмин из России. С учетом, что сейчас многие звезды улетают из страны, поклонники певицы восприняли информацию неоднозначно. На любимицу слушателей обрушилась лавина вопросов, и в итоге ей пришлось дать подробный ответ. «Было бы смешно читать о себе, что я якобы уехала в Израиль, чтобы переждать непростое время подальше от России, если бы это не было так грустно. Дорогие мои подписчики, не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать. В Израиле, как вы все знаете, у меня горячо любимая бабушка, тети, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья. Ни для кого не секрет, что мы с детьми очень любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время школьных каникул. Почему вдруг сейчас такой ажиотаж? Не нужно искать в нашей поездке лишнего смысла», — подчеркнула артистка.Певица Жасмин По словам Жасмин, она искренне любит Россию и связывает свое будущее только с Родиной. На днях звезда даже написала пост о патриотизме, в котором призвала подписчиков гордиться происхождением. «Мне никогда не будет стыдно за то, что я из России. Мы уехали как было запланировано еще в начале года и скоро вернемся по тому же плану. А пока здесь, на Святой Земле, я просто помолюсь за всех нас», — подытожила звезда. Фанаты поблагодарили Жасмин за разъяснения, призвав ее не слушать хейтеров. Сейчас многие артисты сталкиваются с негативом в своей адрес из-за гражданской позиции. Однако звезды шоу-бизнеса намерены и дальше высказываться в социальных сетях, не обращая внимания на отрицательные комментарии.