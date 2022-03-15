Разработчики Perfect Dark массово покидают студию The Initiative





The Initiative — студия Microsoft, которая была создана с нуля для разработки крупных проектов. Первой анонсированной игрой студии является Perfect Dark, и создается сейчас игра в сотрудничестве с Crystal Dynamics. В последние несколько месяцев регулярно появлялась информация, что один или несколько сотрудников покинули The Initiative. Портал VGC решил подробнее разобраться в этом вопросе.

На VGC вышел материал, в котором главный редактор портала Энди Робинсон подсчитал, сколько сотрудников покинули The Initiative за последнее время. Цифра действительно впечатляющая — это порядка 50 человек. Ниже можно видеть список сотрудников (зачеркнутые), которые перестали работать в The Initiative за последнее время.





При этом, за последний год всего 12 новых сотрудников (согласно материалу VGC) присоединилось к разработке проекта.

Портал VGC поговорил с некоторыми сотрудниками, которые отмечают, что ушли из команды из-за медленного прогресса разработки и по причине отсутствия творческой свободы. Журналисты отмечают, что происходящее сейчас в игрой Perfect Dark можно считать «мягким перезапуском» разработки, и в ближайшее время релиз игры ожидать точно не стоит.