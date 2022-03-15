«Самые быстрые гонки во вселенной» — Redout II получает новый геймплейный трейлер





В конце прошлого года издательство Saber Interactive анонсировало проект Redout II, который позиционируется как «самые быстрые гонки во вселенной». Это гоночная аркада, которая предложит заезды с использованием кораблей на воздушной подушке. Заявлено, что в Redout II игроков ждет 36 трасс, обширная сюжетная кампания, мультиплеер до 12 игроков, огромное количество опций для усовершенствования корабля и многое другое.

Сегодня разработчики Redout II представили новый геймплейный трейлер, который можно посмотреть ниже.

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Игра Redout II заявлена к релизу на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах в 2022 году, пока без точной даты.