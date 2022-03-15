Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Самые быстрые гонки во вселенной» — Redout II получает новый геймплейный трейлер

«Самые быстрые гонки во вселенной» — Redout II получает новый геймплейный трейлер


В конце прошлого года издательство Saber Interactive анонсировало проект Redout II, который позиционируется как «самые быстрые гонки во вселенной». Это гоночная аркада, которая предложит заезды с использованием кораблей на воздушной подушке. Заявлено, что в Redout II игроков ждет 36 трасс, обширная сюжетная кампания, мультиплеер до 12 игроков, огромное количество опций для усовершенствования корабля и многое другое.

Сегодня разработчики Redout II представили новый геймплейный трейлер, который можно посмотреть ниже.


Watch this video on YouTube

Игра Redout II заявлена к релизу на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах в 2022 году, пока без точной даты.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

«Самые быстрые гонки во вселенной» — Redout II получает новый геймплейный трейлер
«Самые быстрые гонки во вселенной» — Redout II получает новый
Hogwarts Legacy выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Hogwarts Legacy выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Минэкономразвития РФ запустит экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций
Минэкономразвития РФ запустит экспериментальные правовые режимы в
Юлия Снигирь показала трогательное фото с мужем – именинником
Юлия Снигирь показала трогательное фото с мужем – именинником
Екатерина Вилкова с мужем и подросшими детьми снялась в рекламе отечественного бренда
Екатерина Вилкова с мужем и подросшими детьми снялась в рекламе
Компоненты волоконно-оптических систем
Компоненты волоконно-оптических систем
Технология DirectStorage с Xbox Series X | S теперь доступна на PC
Технология DirectStorage с Xbox Series X | S теперь доступна на PC
Разработчики Perfect Dark массово покидают студию The Initiative
Разработчики Perfect Dark массово покидают студию The Initiative
Алла Довлатова высказалась о своей пластике
Алла Довлатова высказалась о своей пластике
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о провокации на первом канале
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о провокации на первом
В Забайкалье 15–16 апреля пройдет краевой конкурс «Звездная эстафета»
В Забайкалье 15–16 апреля пройдет краевой конкурс «Звездная эстафета»
До 1 мая в России продлятся продажи туров с кешбэком
До 1 мая в России продлятся продажи туров с кешбэком

Топ на сегодня

Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами
Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами
Ольга Бузова призналась, что не забыла, когда вышла замуж
Ольга Бузова призналась, что не забыла, когда вышла замуж
Трейлер к релизу DLC «Растущая волна: Коралловое гнездо» для The Elder Scrolls Online
Трейлер к релизу DLC «Растущая волна: Коралловое гнездо» для The
Николай Басков отдал свой телефон в полицию
Николай Басков отдал свой телефон в полицию
Гарика Харламова выгнали из магазина за скандал
Гарика Харламова выгнали из магазина за скандал

Еще по теме

Анонсированы «самые быстрые гонки во вселенной» — игра Redout II
Ралли «Дакар» появится на Xbox в игре Dakar Desert Rally от Saber Interactive
Представлен релизный трейлер Elden Ring — игра выходит 25 февраля
Релиз Sail Forth на Xbox запланировали на лето 2022 года