Самые главные уязвимые точки Дев

Вадим Карасев

Девы — одни из самых необычных людей. Их слабые и сильные стороны отлично гармонируют и помогают создавать особое впечатление на окружающих. В этой статье пойдет речь о тех сторонах характера Дев, которые мешают им быть счастливыми.

У каждого из Знаков Зодиака есть не только положительные и сильные стороны, но также и слабости, которые могут становиться камнем преткновения в попытках достичь успеха в любви, делах или работе. У Дев этих уязвимых точек достаточно много.

Замкнутость

Девы никогда и ничего не рассказывают окружающим. Точнее, они могут поделиться тем, что происходит у них в душе, но только с самыми близкими, и то не всегда. Они боятся, что их не поймут, ведь многие действительно не в состоянии понять их переживаний. Девы копят в себе обиды, негатив и недовольство жизнью, из-за чего часто страдают унынием, депрессиями. Именно поэтому они так ценят тех, кто умеет и хочет их слушать.

Строгость к себе

Девы невероятно требовательны к окружающим, но еще более требовательны они к самим себе. Эта черта характера делает их жизнь более трудной, ведь многие вещи Девы попросту не в состоянии поменять. Например, речь может идти о той же замкнутости. Это прописано в их энергетике, в их характере, поэтому избавиться от замкнутости попросту нельзя. Девы хотят становиться лучше с каждым днем, но не всегда получается работать над собой каждый божий день. Нужно давать себе отдых.

Перфекционизм

Если любовь, то навсегда. Если порядок, то во всем. Если успех, то максимально быстрый. Девы не знают золотой середины. Они стремятся к тому, чтобы быть лучшими во всем. Врожденный перфекционизм заставляет их тратить уйму времени на то, что в данный момент не имеет никакого смысла. Люди данного Знака часто перегорают, устают. Стремление к идеалу требует больших затрат энергии.

Осторожность

Девы никогда не рискуют. Они слишком осторожны, а это недопустимо в тех случаях, когда человек находится в поисках истины, в процессе достижения амбициозных целей. Девам проще заниматься сложной и монотонной работой, нежели пытаться стать боссом. Те люди данного Знака, которые преодолевают этот страх, становятся очень влиятельными, богатыми и счастливыми.

Осторожность также проявляется в сильном недоверии людям. Девы крайне сильно боятся быть обманутыми, поэтому проверяют факты дважды. Если кто-то их обманывает, этот человек моментально попадает в черный список. Также от этого страдают и те, кто не собирается их обманывать вовсе. Этим людям хочется доверия, но они его не получают.

Постоянные переживания

Девы постоянно думают: «а что, если я потеряю работу», «а что, если меня перестанут любить», «а что, если я заболею» и так далее. Для Дев очень важен комфорт и стабильность, поэтому они всячески стараются оградить себя от опасностей. Мысли о том, что может произойти, не отпускают этих людей. Им очень сложно бывает настроиться на волну оптимизма из-за своих беспочвенных переживаний.

Излишнее внимание к деталям

Девы утопают в деталях, поэтому часто не видят всей картины целиком. Им нужно почаще говорить себе «стоп», чтобы остановиться и взглянуть на свою жизнь со стороны. Эти людям должны научиться мыслить шире.