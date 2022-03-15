Сергей Полунин после травмы перенес экстренную операцию

Супруга танцовщика и хореографа Сергея Полунина, фигуристка Елена Ильиных сообщила о госпитализации мужа. Елена Ильиных встревожила публику, разместив фото мужа на костылях. Оказалось, Сергей Полунин получил травму, и врачи срочно его прооперировали. 32-летний Сергей Полунин повредил ногу. При каких обстоятельствах — неизвестно, ясно лишь то, что сейчас артист балета чувствует себя значительно лучше. «Спасибо всем за пожелания здоровья. Все прошло хорошо. Надеемся на быстрое восстановление», — сообщила Елена Ильиных, опубликовав снимок супруга из больницы. На фото Сергей лежит на койке с загипсованной ногой. Несмотря ни на что, 32-летний танцор улыбается.Сергей Полунин Ранее 27-летняя спортсменка показала мужа на костылях. Очевидно, что ближайшие недели Полунин будет передвигаться лишь с их помощью. «Из последних новостей : Сергея Владимировича прооперировали, все прошло хорошо🙏🏼 ждём скорейшего восстановления ✨», заключила жена Полунина.Сергей Полунин Кстати, Сергей и Елена готовятся к рождению второго ребенка. Ильиных находится на последних сроках беременности. «Иногда мне кажется, что некоторые события в моей жизни случаются не вовремя, но каждый раз убеждаешься: все к лучшему. В голове огромное количество разных идей: «Вот я бы могла в этом году и то и то реализовать», — но потом отпустила и перестала форсировать: все в жизни делается в правильное время. Даже со второй беременностью — она случилась не совсем тогда, когда мы хотели», — откровенничала недавно спортсменка.