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S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут продавать на территории России

S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут продавать на территории России


Игровые студии и издательства продолжают уменьшать количество игр, которые доступны для покупки в России. Разработчики из GSC Game World объявили, что приняли решение не продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России.

Согласно заявлению создателей S.T.A.L.K.E.R. 2:



На физических носителей игра в России не будет представлена совсем. Если игроки где-то уже успели оформить предзаказ в российском магазине на диск S.T.A.L.K.E.R. 2, его отменят.



В цифровых магазинах на территории России игра S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится, предварительные заказы скоро уберут из магазинов.



Игроки, которые уже успели оформить предзаказ в цифровом магазине в России, получат проект.

Отметим, что сейчас купить S.T.A.L.K.E.R. 2 по предзаказу в цифровом магазине Xbox в России все еще можно.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 сразу после релиза будет добавлена в Game Pass. На данный момент релиз проекта назначен на 8 декабря 2022 года, но весьма вероятен перенос на более позднюю дату, поскольку прямо сейчас разработка игры поставлена на паузу.

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По материалам: newxboxone

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