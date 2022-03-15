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Стартовали региональные чемпионаты «Абилимпикс»

Стартовали региональные чемпионаты «Абилимпикс»

В субъектах Российской Федерации стартовали чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Чемпионат является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Победители региональных чемпионатов проходят в общероссийский финал, которым является ежегодный Национальный чемпионат «Абилимпикс», а лучшие участники Национального чемпионата получат шанс войти в состав национальной сборной «Абилимпикс» Россия и представлять нашу страну на международном уровне.

«В России соревнования проводятся с 2015 года, и за это время десятки тысяч конкурсантов всех возрастов смогли не только продемонстрировать профессиональное мастерство и навыки, но и найти своё призвание. Участие в чемпионате – это уже победа каждого из вас, демонстрация уверенности и несгибаемой воли. Конкурсантов готовят самые внимательные педагоги и мастера, которые всецело поддерживают каждого, кто решается освоить профессию и добиться в ней высшего мастерства. Я признателен всем педагогам и наставникам за вклад в успешное будущее каждого конкурсанта», – прокомментировал начало соревновательного сезона первый заместитель Министра просвещения России, заместитель председателя Организационного комитета по проведению национального чемпионата «Абилимпикс» Александр Бугаев.

В 2022 году к участию в региональных чемпионатах готовятся около 14 тысяч человек по более чем 130 компетенциям. В каждом субъекте выбор компетенций отвечает запросам региональной экономики, а также включает региональную специфику, отражающую национальные и этнокультурные особенности региона, например «Чувашская вышивка», «Приготовление кыстыбый» или «Бурятские буузы». Конкурсные задания разработаны с учётом профессий, по которым участники смогут трудоустроиться после успешного освоения компетенций.

В прошлом году самыми востребованными среди участников компетенциями стали «Обработка текста», «Швея», «Столярное дело», «Изобразительное искусство», «Поварское дело», «Адаптивная физическая культура» и «Малярное дело».

Региональные чемпионаты пройдут во всех 85 субъектах Федерации и должны завершиться до 1 июня 2022 года. Финал соревновательного сезона, которым является Национальный чемпионат «Абилимпикс» – запланирован на август 2022 год и пройдет в столице при поддержке Правительства Москвы.

Детальный график проведения соревнований в каждом субъекте Российской Федерации опубликован на сайте Национального центра «Абилимпикс».

Чемпионаты «Абилимпикс» проводятся с учётом передового международного опыта Международной Федерации «Абилимпикс» (International Abilympics Federation) и имеют трёхуровневую структуру: региональный, национальный и международный уровни.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает всё большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растёт.

Организаторами соревнований выступают Минпросвещения России, Правительство Москвы, Минтруд России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Минкультуры России, Минсельхоз России, Минздрав России и всероссийские общественные организации инвалидов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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