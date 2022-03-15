Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Светлана Лобода, как оказалось, давно сменила гражданство

Светлана Лобода, как оказалось, давно сменила гражданство
39-летняя певица Светлана Лобода успела заработать солидное состояние и давно является гражданкой Мальты. Светлана Лобода — известная украинская певица. Популярной она стала не только на своей родине, но и во всех странах СНГ, Европе, Америке и, конечно, России. В общем, ее знают и любят везде. Сейчас артистка достаточно активно высказывается с просьбами немедленного разрешения конфликта между Россией и Украиной, который длится с 24 февраля. На днях музыкальный продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов пообщался с журналистами и заявил, что переживать за артистку совершенно не нужно.
«Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем: популизм и так далее», — объяснил РИА ФАН продюсер.
Светлана Лобода с дочерьми Чибисов считает, что за последние несколько лет Лобода скопила невероятное состояние и поэтому не боится, как говорится, «сжигать мосты». Кирилл заявил: «Лобода успела заработать около 300 млн долларов, которые сейчас лежат на ее банковских счетах. Теперь она может до конца жизни отдыхать и совершенно не работать, при этом ни в чем себя не ограничивая». Вероятно, слова Чибисова о том, что Светлана достаточно заработала, чтобы никогда больше не работать и жить припеваючи, являются правдой. В одном из интервью Лобода однажды сама говорила, что приобрела недвижимость в Европе, правда, где именно, не уточнила.
Светлана Лобода Скорее всего, артистка получила гражданство Мальты в обмен на инвестиции в недвижимость (от 700 тысяч евро) и вложение определенной суммы денег в экономику страны (от 600 тысяч евро). Также необходимо сделать пожертвование на сумму от 10 тысяч евро. Лобода уже перевезла в Европу маму и двух дочерей и часто проводит там время вместе с ними. «Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим ''спасибо'', потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас — пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста», — говорила Светлана.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В рамках программы «Земский учитель» в 5 районов Камчатского края планируется привлечь 8 педагогов
В рамках программы «Земский учитель» в 5 районов Камчатского края
Светлана Лобода, как оказалось, давно сменила гражданство
Светлана Лобода, как оказалось, давно сменила гражданство
Певица Жасмин рассказала о своей эмиграции в Израиль
Певица Жасмин рассказала о своей эмиграции в Израиль
550+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: 15-22 марта
550+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: 15-22 марта
"Она вообще гражданка Мальты": Лобода отказалась от украинского гражданства
"Она вообще гражданка Мальты": Лобода отказалась от
Две новые игры уже можно забрать бесплатно по Games With Gold
Две новые игры уже можно забрать бесплатно по Games With Gold
Xbox Cloud Gaming стал работать гораздо лучше на iOS
Xbox Cloud Gaming стал работать гораздо лучше на iOS
Григорий Лепс признался, что женщине его завоевать будет сложно
Григорий Лепс признался, что женщине его завоевать будет сложно
Сергей Полунин после травмы перенес экстренную операцию
Сергей Полунин после травмы перенес экстренную операцию
К скорому релизу сериала Halo представили новый эпичный трейлер
К скорому релизу сериала Halo представили новый эпичный трейлер
S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут продавать на территории России
S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут продавать на территории России
Мария Горбань рассказала о серьезном происшествии во время гастролей
Мария Горбань рассказала о серьезном происшествии во время гастролей

Топ на сегодня

Победителями Открытых всероссийских соревнований по спортивному ориентированию стали школьники из Краснодарского края
Победителями Открытых всероссийских соревнований по спортивному
Максим Галкин решил ответить на обвинения поклонников
Максим Галкин решил ответить на обвинения поклонников
Число пользователей Instagram в Европе
Число пользователей Instagram в Европе
Стас Пьеха высказался о закрытии инстаграм
Стас Пьеха высказался о закрытии инстаграм
Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами
Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами

Еще по теме

"Она вообще гражданка Мальты": Лобода отказалась от украинского гражданства
Светлана Лобода показала первое фото новорожденной дочери
Светлана Лобода зажгла Майами в новогоднюю ночь (видео)
Светлана Лобода разоткровенничалась о мужчине (фото)