Светлана Лобода, как оказалось, давно сменила гражданство

39-летняя певица Светлана Лобода успела заработать солидное состояние и давно является гражданкой Мальты. Светлана Лобода — известная украинская певица. Популярной она стала не только на своей родине, но и во всех странах СНГ, Европе, Америке и, конечно, России. В общем, ее знают и любят везде. Сейчас артистка достаточно активно высказывается с просьбами немедленного разрешения конфликта между Россией и Украиной, который длится с 24 февраля. На днях музыкальный продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов пообщался с журналистами и заявил, что переживать за артистку совершенно не нужно.«Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем: популизм и так далее», — объяснил РИА ФАН продюсер.Светлана Лобода с дочерьми Чибисов считает, что за последние несколько лет Лобода скопила невероятное состояние и поэтому не боится, как говорится, «сжигать мосты». Кирилл заявил: «Лобода успела заработать около 300 млн долларов, которые сейчас лежат на ее банковских счетах. Теперь она может до конца жизни отдыхать и совершенно не работать, при этом ни в чем себя не ограничивая». Вероятно, слова Чибисова о том, что Светлана достаточно заработала, чтобы никогда больше не работать и жить припеваючи, являются правдой. В одном из интервью Лобода однажды сама говорила, что приобрела недвижимость в Европе, правда, где именно, не уточнила.Светлана Лобода Скорее всего, артистка получила гражданство Мальты в обмен на инвестиции в недвижимость (от 700 тысяч евро) и вложение определенной суммы денег в экономику страны (от 600 тысяч евро). Также необходимо сделать пожертвование на сумму от 10 тысяч евро. Лобода уже перевезла в Европу маму и двух дочерей и часто проводит там время вместе с ними. «Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим ''спасибо'', потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас — пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста», — говорила Светлана.