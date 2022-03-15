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Технология DirectStorage с Xbox Series X | S теперь доступна на PC

Технология DirectStorage с Xbox Series X | S теперь доступна на PC


Разработчики игр под Windows 10 и Windows 11 теперь имеют доступ к инструментарию DirectStorage, о чем сообщила Microsoft в официальном блоге. API DirectStorage — это набор инструментов, позволяющий видеокарте загружать данные напрямую из SSD, минуя процессор. За счет такого подхода удается значительно ускорить загрузку игр на современных SSD.


Отметим, что технология DirectStorage уже используется в Xbox Series X | S, а теперь доступ к ней получат и игроки на PC, если она будет использована разработчиками в проектах. При этом, изначально считалось, что технология DirectStorage будет доступна только в играх на Windows 11, но открытый разработчикам инструментарий предполагает, что использоваться она будет и на Windows 10.

Стоит сказать, что на днях из анонсов мероприятий GDC стало известно о планах Square Enix использовать технологию DirectStorage в Forspoken.

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По материалам: newxboxone

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