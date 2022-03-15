Трейлер к релизу DLC «Растущая волна: Коралловое гнездо» для The Elder Scrolls Online





К выходу DLC «Растущая волна: Коралловое гнездо» для The Elder Scrolls Online разработчики из Bethesda представили новый трейлер — его можно видеть ниже. В новом дополнении игрокам предстоит отправиться в Коралловое гнездо, где их ждут новые задания. Заявлены три новых босса, различные награды, новое снаряжение, исследование эльфийских руин и пещер, плюс многое другое.

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Отметим, что DLC «Растущая волна: Коралловое гнездо» стало доступно сегодня, 14 марта, только на PC. Дополнение доберется до консолей Xbox и Playstation через две недели — 29 марта, как это часто бывает с DLC для The Elder Scrolls Online.

Новое дополнение должно подвести игроков к крупному обновлению The Elder Scrolls Online: High Isle, которое выйдет в июне.