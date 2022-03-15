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В Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S будет 77 достижений

В Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S будет 77 достижений


Завтра, 15 марта, состоится релиз оптимизированной до Xbox Series X | S версии игры Grand Theft Auto V. Проект уже доступен для предварительных заказов, владельцы копии игры для Xbox One не смогут бесплатно обновиться до улучшенной версии.

Портал trueachievements, который традиционно занимается отслеживанием достижений, загруженных в Microsoft Store, сообщил о достижениях в Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S. Разработчики не подготовили никаких сюрпризов. Игра Grand Theft Auto V на Xbox Series X | S будет иметь ровно столько же достижений, сколько и проект на Xbox One — 77 штук на 1750 Gamerscore. Полный список достижений можно посмотреть на сайте trueachievements.

Стоит напомнить, что игроки смогут перенести прогресс из версии игры Grand Theft Auto V для Xbox One в версию для Xbox Series X | S. Однако на данный момент неизвестно, будут ли разблокированы автоматически достижения в версии для Xbox Series X | S, если они были получены на Xbox One.

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По материалам: newxboxone

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