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В рамках программы «Земский учитель» в 5 районов Камчатского края планируется привлечь 8 педагогов

В рамках программы «Земский учитель» в 5 районов Камчатского края планируется привлечь 8 педагогов

В рамках программы «Земский учитель» в пять районов Камчатского края планируется привлечь восемь педагогов, сообщает пресс-служба Правительства Камчатского края. 

Учителя требуются в Карагинском, Тигильском, Усть-Большерецком, Быстринском и Олюторском районах Камчатки. В Карагинском и Тигильском районах нужны учителя математики, в Усть-Большерецком и Быстринском – русского языка и литературы, в Олюторском районе нуждаются в учителе русского языка и литературы, а также в учителе физики. В поселке Палана ждут учителей русского языка и литературы, английского языка.

За 2020–2021 годы в рамках участия в федеральной программе «Земский учитель» педагогический состав школ Камчатского края пополнился на 18 человек из 12 регионов Российской Федерации.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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