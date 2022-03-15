В Забайкалье 15–16 апреля пройдет краевой конкурс «Звездная эстафета»

В Забайкалье 15–16 апреля в очной форме пройдет краевой конкурс технического моделирования, конструирования и робототехники «Звездная эстафета», сообщает Министерство образования и науки Забайкальского края.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 1–6-х классов и дети дошкольного возраста.

Учредителями и организаторами конкурса являются региональное Министерство и технопарк Забайкальского края.

«Важно развивать интерес школьников и детей дошкольного возраста Зaбайкалья к изучению основ космонавтики через основы технического моделирования, конструирования и робототехники. Через участие в конкурсе наши дети получат навыки современного цифрового производства, работы с 3D-принтерами и редакторами», – отметила исполняющая обязанности министра образования и науки края Татьяна Клименко.