Xbox Cloud Gaming стал работать гораздо лучше на iOS





Компания Microsoft объявила о выпуске обновления для Xbox Cloud Gaming на iOS. Напомним, что на iPhone и iPad игровой сервис доступен через браузер. Согласно информации Microsoft, вышедшие в релиз улучшения обеспечивают «максимально безупречный» игровой опыт и улучшают скорость отклика, что вызывало ранее недовольство со стороны игроков.

При этом, Microsoft не уточняет когда выпустила обновление, но указывает, что уже видит результаты. По информации корпорации, после выхода апдейта отзывы о работе Xbox Cloud Gaming на iOS заметно улучшились, плюс игроки стали проводить гораздо более продолжительные игровые сессии.

Напомним, что сервис Xbox Cloud Gaming является частью Game Pass Ultimate. Он позволяет игрокам запускать проекты из библиотеки Game Pass на любых устройствах, в том числе на мобильных.