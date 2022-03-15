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Жасмин поделилась фото со всеми своими детьми

Жасмин поделилась фото со всеми своими детьми
Певица Жасмин посвятила первую публикацию в Телеграме своим детям. Певица Сара Шор, известная всем под псевдонимом Жасмин, — многодетная мама. Старшему сыну знаменитости Михаилу уже 24 года, дочери Маргарите 10 лет, а младшему ребенку Мирону скоро исполнится 6 лет. Кстати, звезда признается, что большая разница в возрасте у детей никак им не мешает. Наследники артистки очень дружны. Жасмин решила порадовать поклонников и опубликовала фото с сыновьями и дочерью в Telegram-канале. В Сети отметили, что младшие дети знаменитости повзрослели.
Певица Жасмин с детьми «Самое главное и ценное в моей жизни - это семья ❤️», подписала фото певица. «Ребята-то как у вас подросли. Маргаритка такая прямо красотка, а Мирончик - джентльмен», «Какие вы красивые, прелесть», «Как Маргаритка на папу похожа!! Пусть будет счастлива❤️», «Счастья вам!! Чудесная семья», «Какие вы все милые», «Классные», — комментируют подписчики. Напомним, с 1996 по 2006 год артистка была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым. В 1997 году у Жасмин родился первенец Михаил. В 2011 году звезда стала женой бизнесмена и миллионера Илана Шора. В браке у супругов в 2012 году появилась на свет дочь Маргарита. А в 2016-м они вновь стали родителями. Певица подарила любимому мужу сына Мирона. Кстати, Илан Шор смог стать другом для первенца супруги. Михаил часто обращается за советами к отчиму.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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