15 фото, которые доказывают, что настоящие шутники живут под девизом “в любой непонятной ситуации — шути”
Сегодня, 13:30
Пока одни люди изо всех сил стараются сохранять максимальную серьёзность, некоторые придерживаются совсем другого подхода и никогда не упускают возможность пошутить или устроить розыгрыш. Тем более, что поводы проявить чувство юмора встречаются буквально везде: можно подшутить над кем-нибудь дома или на работе, повеселить студентов или просто сделать весёлое фото. Как вам, например, такое?
Да, это настоящее собеседование в нашем офисе. Хэллоуин — это вам не шутки!
Я попросила сестру испечь мне торт в виде ежа…
Как выглядит заставка моего преподавателя
На свои 7 лет мой сын получит Nintendo Switch. Но сначала я вручу ему вот это
Сёстры моего папы отправились в поездку, а его не пригласили
Он прифотошопил себя к их отпускному снимку и подарил им на Рождество.
У моего преподавателя по парасейлингу шикарное чувство юмора
Дочка увидела эту фигуру и тут же попросила сфотографировать её так
Не успевал закончить картину, но решение нашлось
Муж поехал к другу на мальчишник. Дома меня ждало вот это
Когда мои родители женились, им нужно было преклонить колени перед алтарём
Мой дядя решил этим воспользоваться и на папиных ботинках написал «помогите».
У мужа появилось новое увлечение
Нужно было придумать костюм на вечеринку. Я нарядился в себя через 10 лет
Собака съела мой кошелёк. Теперь у меня новый кошелёк с фотографией того самого момента
Встретили злую королеву, когда дочка спала. Просто не смогли удержаться!
Решили смутить дочку и встречали её в аэропорту в глупых нарядах
Как видите, порой шутки отлично помогают поднять настроение не только окружающим, но и себе!
По материалам: Юмор