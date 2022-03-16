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15 фото, которые доказывают, что настоящие шутники живут под девизом “в любой непонятной ситуации — шути”

15 фото, которые доказывают, что настоящие шутники живут под девизом “в любой непонятной ситуации — шути”

Пока одни люди изо всех сил стараются сохранять максимальную серьёзность, некоторые придерживаются совсем другого подхода и никогда не упускают возможность пошутить или устроить розыгрыш. Тем более, что поводы проявить чувство юмора встречаются буквально везде: можно подшутить над кем-нибудь дома или на работе, повеселить студентов или просто сделать весёлое фото. Как вам, например, такое?

Да, это настоящее собеседование в нашем офисе. Хэллоуин — это вам не шутки!

Я попросила сестру испечь мне торт в виде ежа…

Как выглядит заставка моего преподавателя

На свои 7 лет мой сын получит Nintendo Switch. Но сначала я вручу ему вот это

Сёстры моего папы отправились в поездку, а его не пригласили

Он прифотошопил себя к их отпускному снимку и подарил им на Рождество.

У моего преподавателя по парасейлингу шикарное чувство юмора

Дочка увидела эту фигуру и тут же попросила сфотографировать её так

Не успевал закончить картину, но решение нашлось

Муж поехал к другу на мальчишник. Дома меня ждало вот это

Когда мои родители женились, им нужно было преклонить колени перед алтарём

Мой дядя решил этим воспользоваться и на папиных ботинках написал «помогите».

У мужа появилось новое увлечение

Нужно было придумать костюм на вечеринку. Я нарядился в себя через 10 лет

Собака съела мой кошелёк. Теперь у меня новый кошелёк с фотографией того самого момента

Встретили злую королеву, когда дочка спала. Просто не смогли удержаться!

Решили смутить дочку и встречали её в аэропорту в глупых нарядах

Как видите, порой шутки отлично помогают поднять настроение не только окружающим, но и себе!

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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