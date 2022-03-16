3 крепких заговора на скорейшее разрешение разногласий

Вадим Карасев

Ссоры и конфликты время от времени происходят в жизни каждого. Они оставляют глубокие переживания и ослабляют энергетику, поэтому так важно учиться договариваться мирным путем. В случае, если конфликт произошел, стоит использовать проверенные заговоры. С их помощью удастся разрешить разногласия.

Иногда разрешить конфликт не получается, из-за чего возникают ссоры и появляются сильные обиды. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку советы мудрых предков. Они знали крепкие заговоры, которые помогали разобраться в ситуации и сгладить острые углы разногласий. С их помощью будет легче справиться с обидами и восстановить добрые отношения.

Заговор на разрешение конфликта в семье

Если ссора произошла с одним из членов семьи, то заговор читают на 2 вещи: свою и того человека, с кем произошла ссора. Их связывают одним узлом или кладут друг на друга, затем зажигают белую свечу и говорят:

«Ссоры ссорятся, дела не спорятся, обиды копятся. Как спорить начали (имена конфликтующих), так и перестали, за руки взялись, крепко обнялись. Уж ты, (имя) на меня не сердись, обиды не таи, врагом не считай, бед мне не причиняй. Сор из избы не выметаю, конфликт разрешаю, на мировую иду, прощения за содеянное прошу».

После этого свечку задувают, а вещи медленно разделяют, отводя их в стороны друг от друга.

Заговор на завершение конфликта

Поссорившись с коллегой, приятелем или начальником, читают заговор на убывающую Луну или на закат, встав лицом к дневному или ночному светилу и закрыв глаза:

«Шли тропой одной, зверя не добыли, а шкуру делили. Ссорятся двое, двоим и ответ держать, на перемирие идти, обиды забыв. Как Луна убывает (как Солнце к закату клонится), так и пыл усмиряется, эмоции унимаются».

После этого трижды умываются проточной водой, чтобы смыть с себя негатив.

Заговор от разногласий

Какой бы ни была ссора, она оставляет горькое послевкусие, которое ослабляет и мешает привлечению счастья. Если ссора или конфликт не прекращаются, про себя проговаривают:

«Крепко ругаемся, крепко миримся. Разногласиям не бывать, ссорам нас не пожирать. Как птица на одном крыле не летает, так и я ссору прекращу, выход из трудной ситуации отыщу».

После этого заговора важно помыться под проточной водой, предварительно натеревшись солью, чтобы избавиться от накопленного негатива.