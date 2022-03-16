Александр Васильев пытается заработать в России после эмиграции

Историк моды Александр Васильев вернулся на родину. Телеведущий прервал свою поездку во Францию ради срочных рабочих дел. Сейчас историк моды уже в Москве и готовится к телеэфиру. В последние недели из эфира Первого канала пропали все развлекательные шоу. Нет ни «Вечернего Урганта», ни «Мужского/Женского», ни «Модного приговора». Поклонники были так расстроены возможным закрытием фэшн-проекта, что Александра Васильева буквально завалили вопросами о судьбе «...приговора». Ведущий вышел на связь с журналистами, но намекнул, что съемки могут оказаться под угрозой. Тогда он выразил мнение, что работа над новыми выпусками будет осложнена из-за санкций, сказавшихся на модном бизнесе в России. Однако довольно быстро Васильев сменил риторику. Теперь же он и вовсе вернулся в Москву из длительной поездки во Францию.Александр Васильев «В эти весенние дни я преподаю в Москве, в МГУ, веду цикл лекций. Сегодня мой рассказ о барокко. Затем поеду в любимый Зеленоградск, в Калининградскую область. Это очень близко от берега Балтийского моря и Куршской косы, где у меня проект «Музей курортной моды и Тильзитского мира». Затем начнутся новые съемки «Модного приговора». Всем привет из Москвы», — поделился планами любимец зрителей. К слову, еще недавно Васильева обвиняли в эмиграции. По мнению хейтеров, поездка ведущего подозрительно совпала с неспокойными мировыми событиями. Сам же историк моды подобные выпады считает смехотворными, ведь он уже давно проживает во Франции, но работает при этом в Москве. Судя по всему, обращение Васильева стало как раз реакцией на подобные слухи. Ранее и другие ведущие Первого канала, включая Юлию Барановскую, заявляли, что скоро вернутся к активной творческой деятельности.