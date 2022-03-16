Алла Пугачева страдает огромным количеством болезней

Певица Алла Пугачева спешно улетела на лечение. Артистка, которая вместе с семьей уехала из России и, по слухам, находится сейчас в Израиле, приехала на «Землю обетованную с целой россыпью болезней. У примадонны отечественной эстрады уже много лет диабет. Как-то в Израиле ей прописали таблетки, и она, по собственному признанию, мгновенно сдулась, начав их употреблять. Плюс ко всему артистка не раз говорила, что у нее проблемные ноги. Именно поэтому она несколько лет назад стала разрабатывать коллекцию удобной обуви.Алла Пугачева Еще одна серьезная проблема Пугачевой — слабые сосуды. В 2010 году она перенесла операцию на сердце. Работал тогда с Примадонной хирург Лео Бокерия. Два года назад вмешательство пришлось повторить, поскольку из-за проблем с сосудами артистке было трудно дышать. Кстати, врачи уверены, что здоровье Аллы Пугачевой подорвала многочисленная пластика. За последние годы Примадонна действительно помолодела. Многие уверены, что без пластики сделать это было бы невозможно, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что за рубежом Алла Пугачева находится с мужем и детьми. Она рассказывала, что не собирается эмигрировать. В Россию она обязательно вернется. Вот только когда — неизвестно.