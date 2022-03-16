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Артем Ткаченко рассказал, как его спас Константин Хабенский

Артем Ткаченко рассказал, как его спас Константин Хабенский
Актер Артем Ткаченко рассказал о звездной болезни. Артист не понаслышке знает о том, что такое звездная болезнь, и предупреждает молодых коллег об этом опасном явлении. Ведь оно может разрушить даже самую успешную карьеру. Будучи молодым начинающим артистом, Артем Ткаченко мог позволить себе пренебрежительное отношение к окружающим, но более опытный коллега Константин Хабенский пресек такое поведение.  «Вспоминаю момент, когда я снимался в фильме «Русский треугольник», где моим партнером и наставником был Константин Хабенский. Мне исполнилось тогда 23 года, и у меня еще впереди были успешные проекты. И вот в каком-то разговоре Костя Хабенский сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Чем меньше человек, тем больше пузырится». Мне кажется, этим все сказано», — вспомнил 39-летний Ткаченко.
Константин Хабенский К слову, сам Артем пока не может до конца понять, обошла ли его стороной звездная болезнь. «Знаю точно, что когда я был помоложе, то первое впечатление от меня было как от довольно заносчивого человека. Но потом, правда, мне говорили, что это продолжалось недолго. Потом я становился посмелее, люди становились ближе и роднее. И эта напускная история уходила — я превращался в нормального человека. Не знаю, как с этим обстоят дела сейчас, потому что в данный момент я стараюсь вести себя очень скромно», — признался актер в интервью WomanHit.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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