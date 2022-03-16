Екатерина Стриженова высказалась о ЧП на Первом канале

Ведущая и актриса Екатерина Стриженова выразила свое уважение коллеге. Артистка стала одной из самых обсуждаемых персон последних суток. Все из-за того, что во время форс-мажора телеведущая сохранила самообладание. Выпуск новостей Первого канала от 14 марта еще долго будут обсуждать граждане страны. Все дело в инциденте, произошедшем на съемках: когда Екатерина Андреева находилась в кадре, в студию ворвалась одна из редакторов программы с политическим заявлением. Зрители и члены съемочной группы были в шоке, а вот Андреева совершенно не отреагировала на происходящее, сохранив самообладание. Поведение ведущей вызвало восторг у ее коллег. Так, Екатерина Стриженова публично похвалила женщину за профессионализм. «Для меня главная героиня вчерашнего выпуска «Новостей» — ведущая Первого канала Екатерина Андреева! Она не испугалась, даже не дрогнула! Продемонстрировала уникальное самообладание и профессионализм! Вы даже не представляете, какая ответственность ведущего в прямом эфире. Катя, я тобой восхищаюсь», — подчеркнула Стриженова.Екатерина Андреева Сама Андреева не скрывает секреты, помогающие ей сохранять самообладание. По словам звезды, ее выдержка — результат постоянных занятий восточными практиками. Телеведущая и после скандального эфира отправилась заниматься йогой. Напомним, что Екатерина ведет новости на Первом канале с 1998 года! За это время звезда неоднократно сталкивалась и со стрессовыми ситуациями, и с профессиональными проблемами. Несмотря на сложности, возникающие во время рабочего процесса, Андреева много раз признавалась, что любит свое дело.