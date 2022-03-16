Екатерина Волкова поделилась фото с подросшей дочкой – именинницей

Звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова показала 11-летнюю дочь Елизавету и публично поздравила с днем рождения. Известная актриса, Екатерина Волкова решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 16 марта, день рождения у дочери знаменитости. Звездная мама души не чает в Елизавете, которую дома ласково называет Гусёной. Артистка решила публично поздравить именинницу. В личном блоге звезда показала милые семейные фото. В Сети отметили, что у знаменитых родителей растет очень красивая наследница.Екатерина Волкова с дочерью Лизой «Солнышко наше, спасибо за то, что выбрала нас с папой! Я самая счастливая, потому что у меня есть такая Гусёна. Будь счастлива, будь здорова, ничего не бойся и иди вперёд! Ты самая лучшая и самая любимая, мы тобой гордимся » — трогательно написала Екатерина Волкова.Екатерина Волкова с мужем и дочерью «Поздравляю вашу красотку!🤗», «Поздравляю прекрасную девочку!🥳», «С именинницей! Здоровья, успехов, добра!», «Урааа! С днём рождения Лизу!❤️❤️❤️», «Поздравляю Лизуню!😍и вас Катюша)и папу конечно же)у вас прекрасная дочь👍», «Ваша дочка просто прелесть, такая большая уже», «Поздравляю, такая красивая девочка», — комментируют подписчики. Напомним, актриса замужем за танцором и телеведущим Андреем Карповым. Влюбленные официально зарегистрировала отношения в 2010 году. А 16 марта 2011 года у них появилась на свет дочь Елизавета. Звездные родители очень любят свою девочку и делают все возможное, чтобы у нее было счастливое детство.