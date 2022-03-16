Екатерина Волкова в день рождения поделилась фото в короне

Звезда сериала «Скорая помощь», актриса Екатерина Волкова в день своего 48-летия предстала в короне, подчеркнувшей ее красоту. Бывшая возлюбленная писателя и политика Эдуарда Лимонова, Екатерина Волкова сегодня празднует день рождения. Актрисе исполнилось 48 лет. Екатерина востребована в профессии, в ее фильмографии насчитывается более 80 картин и сериалов. Кроме того, звезда является автором и исполнительницей песен, а также основательницей бренда аксессуаров Wolka. В день рождения Екатерина написала обращение, в котором поблагодарила родителей и рассказала о своем главном желании. «Спасибо родителям за жизнь. Спасибо вам за интерес и любовь. Спасибо Богу за то, что направил и я занимаюсь любимым делом и дарю вам радость. Единственное желание, которое я хочу пожелать в мой день рождения — мира всем жителям нашей прекрасной планеты Земля!» — заявила артистка. Екатерина также поделилась фото, на котором предстала в эффектном образе. На снимке актриса позирует в сексуальном черном платье на бретельках и с декольте в форме сердца. Дополнили образ роскошные украшения: чокер с массивной подвеской в виде креста и шикарная корона с красными камнями.Екатерина Волкова Поклонники артистки засыпали ее комплиментами и добрыми пожеланиями. «Вы наш лучик солнца, который светит не угасая. Желаю вам всегда быть с чудесным настроением, никогда не сдаваться», «Милая Катя! С днем рождения тебя! Оставайся обаятельной, любимой, жизнерадостной, творческой и здоровой! Пусть будет больше новых песен и путешествий! Мира и добра тебе и близким!», «Какой шикарный образ!», «Екатерина Юрьевна , с днём рождения . Безумно любим вас », «Вы прекрасно выглядите! Никогда бы не подумала, что вам 48 лет. Я бы дала на 10 лет меньше», — написали пользователи. Волкова действительно эффектно выглядит. Трудно поверить, что она уже бабушка. Недавно ее старшая дочь Валерия родила сына. Малышу дали красивое имя Тимофей. Молодая мама живет в немецком Марбурге и работает психологом.