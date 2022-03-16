Еще 2 игры анонсированы для подписки Game Pass





Компания Microsoft с партнерами продолжает увеличивать количество игр, которые будут добавлены в подписку Game Pass в этом году сразу после релиза. Анонсированы еще 2 проекта, которые добавят в Game Pass, оба пока не имеют точной даты релиза.

Escape Academy выйдет на Xbox в июне и сразу будет добавлена в Game Pass. Согласно описанию проекта, игрокам предстоит «пройти через комнаты академии, преодолевая смертельные испытания, найденные внутри, пока они не обнаружат таинственную угрозу в конце».

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Chinatown Detective Agency — еще одна игра, которая будет в Game Pass сразу после релиза. Проект выйдет в 2022 году, без точной даты. Он описывается как «кибернуарное приключение, в котором потрясающий ретро-дизайн сочетается с инновационной механикой».

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