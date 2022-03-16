Еще 9 игр из Game Pass Ultimate получают сенсорное управление
Сегодня, 04:00
Microsoft сегодня анонсировала новые игры, которые добавят в подписку Game Pass в ближайшее время. Вместе с тем, стало известно и об играх, которые получают поддержку сенсорного управления.
Сразу 9 новых проектов оптимизировали под смартфоны и планшеты, добавив им сенсорное управление, вот эти проекты:
Among Us
Katamari Damacy Reroll
Lumines Remastered
Pupperazzi
Rubber Bandits
Spelunky 2
Telling Lies
UnDungeon
Young Souls
Напомним, что суммарно уже больше 100 игр из Game Pass Ultimate поддерживают сенсорное управление. В такие проекты можно играть через Xbox Cloud Gaming без подключения геймпада.
По материалам: newxboxone