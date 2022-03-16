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Евросоюз запретил поставки черной икры в Россию

Евросоюз запретил поставки черной икры в Россию

Евросоюз запретил поставлять в Россию предметы роскоши, в числе которых оказались дорогие автомобили, духи, алкоголь, бытовая техника и черная икра. Согласно выпущенному документу "запрет применяется к предметам роскоши в той мере, в какой их стоимость превышает 300 евро за единицу, если иное не указано в приложении".

При этом санкции не распространяются на товары, необходимые для официальных целей дипломатических или консульских представительств государств-членов ЕС или их стран-партнеров в России, или международных организаций, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом, а также на личные вещи сотрудников.


Россия лидирует среди мировых производителей черной икры - около 240 тонн в год. За ней идет Китай - 80 тонн, Иран - 60 тонн, США - 50 тонн, Франция - 30 тонн, Италия - 26 тонн, Германия - 15 тонн, Латинская Америка - 15 тонн, Израиль - 7 тонн, Испания - 5 тонн. ЕС не стал запрещать импорт этого товара из РФ - осетр с российской Волги дает традиционную черную икру, которую часто подают на дипломатических приемах.

Ранее Ruposters писал, что Евросоюз раскрыл содержимое четвертого пакета санкций.

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По материалам: uposters.ru

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