Immortality будет в Game Pass сразу после релиза — представлен новый трейлер





Сэм Барлоу, известный по разработке игр Her Stories и Telling Lies (проект доступен в Game Pass) планирует выпустить в 2022 году новую игру — Immortality. В рамках шоу [email protected] был представлен новый трейлер проекта, а также объявили, что сразу после релиза игра Immortality появится в Game Pass. Отметим, что Immortality ранее была названа одной из самых ожидаемых игр 2022 года.

Watch this video on YouTube

Игра Immortality представляет собой первую часть трилогии интерактивных фильмов, в которых игроки должны будут расследовать исчезновение кинозвезды Мариссы Марсель. Отметим, что релиз Immortality заявлен на Xbox Series X | S и PC.