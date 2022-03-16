Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Immortality будет в Game Pass сразу после релиза — представлен новый трейлер

Immortality будет в Game Pass сразу после релиза — представлен новый трейлер


Сэм Барлоу, известный по разработке игр Her Stories и Telling Lies (проект доступен в Game Pass) планирует выпустить в 2022 году новую игру — Immortality. В рамках шоу [email protected] был представлен новый трейлер проекта, а также объявили, что сразу после релиза игра Immortality появится в Game Pass. Отметим, что Immortality ранее была названа одной из самых ожидаемых игр 2022 года.


Watch this video on YouTube

Игра Immortality представляет собой первую часть трилогии интерактивных фильмов, в которых игроки должны будут расследовать исчезновение кинозвезды Мариссы Марсель. Отметим, что релиз Immortality заявлен на Xbox Series X | S и PC.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Еще 2 игры анонсированы для подписки Game Pass
Еще 2 игры анонсированы для подписки Game Pass
Immortality будет в Game Pass сразу после релиза — представлен новый трейлер
Immortality будет в Game Pass сразу после релиза — представлен новый
Леонид Ярмольник высказался об эмиграции из России
Леонид Ярмольник высказался об эмиграции из России
Владимир Жириновский теряет кровь
Владимир Жириновский теряет кровь
Моргенштерн признался, что находится в панике
Моргенштерн признался, что находится в панике
Артем Ткаченко рассказал, как его спас Константин Хабенский
Артем Ткаченко рассказал, как его спас Константин Хабенский
Разработчики Forza Horizon 5 прокомментировали слухи про первое DLC
Разработчики Forza Horizon 5 прокомментировали слухи про первое DLC
Слух: даты релиза 10+ игр Game Pass в 2022 году появились в сети
Слух: даты релиза 10+ игр Game Pass в 2022 году появились в сети
В Воронежской области взамен импортного мяса разводят отечественных бройлеров-кроссов
В Воронежской области взамен импортного мяса разводят отечественных
В Петропавловске-Камчатском в 2023 году откроется детский технопарк «Кванториум»
В Петропавловске-Камчатском в 2023 году откроется детский технопарк
В Бурятии прошла презентация IT-кабинета бурятского языка
В Бурятии прошла презентация IT-кабинета бурятского языка
Разработчики Starfield приглашают игроков присоединиться к «Созвездию»
Разработчики Starfield приглашают игроков присоединиться к «Созвездию»

Топ на сегодня

Макс Барских поглумился над Ольгой Бузовой
Макс Барских поглумился над Ольгой Бузовой
Стоимость Xbox Series X и Xbox Series S в России существенно повысилась
Стоимость Xbox Series X и Xbox Series S в России существенно
Валя Карнавал поделилась сногсшибательным фото в бикини
Валя Карнавал поделилась сногсшибательным фото в бикини
Hogwarts Legacy выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Hogwarts Legacy выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Тина Канделаки высказалась о ЧП на Первом канале
Тина Канделаки высказалась о ЧП на Первом канале

Еще по теме

Официально: ANVIL добавят в Game Pass в день релиза
The Anacrusis выйдет в Game Pass (на Xbox и PC) в январе
Официально: Windjammers 2 выходит в Game Pass на Xbox в день релиза
A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass