Иван Ургант получил израильский паспорт еще в 2018 году

Телеведущий Иван Ургант сейчас отдыхает с семьей в Израиле, гражданством которого он обзавелся заранее. Иван Ургант с началом спецоперации в Донбассе покинул Россию, и сейчас находится вместе с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми Ниной и Валерией в Израиле. Дело в том, что в 2018 году он прошел так называемую процедуру репатриации в Израиле. Проще говоря — возвращения на историческую родину. Причем сделал он это вместе с женой и детьми. Больших проблем с оформлением израильского паспорта у Ивана Урганта не возникло. У ведущего еврейские корни и еврейские родственники по линии отца, сообщает МК.ru.Иван Ургант с женой Ургант опроверг слухи о своей эмиграции опубликовав пост в Instagram: «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь.❤️». Чтобы избежать лишних вопросов, Иван закрыл комментарии. Кстати, Эммануил Виторган также получил несколько лет назад двойное гражданство, став еще и обладателем израильского паспорта.Иван Ургант и Владимир Познер Ну а лидером в вопросе гражданства оказался телеведущий Владимир Познер, который имеет паспорта аж... трех стран! Он гражданин России, США и Франции, что вообще дает ему право спокойно разъезжать и жить чуть ли не в любом уголке мира. У многих, конечно, вопрос, как так получилось! Просто отец ведущего — еврей, эмигрант из России, мама — француженка. Но в 1940-м году его семья бежала из Франции в США, таким образом, Владимир получил американское гражданство, а затем — уехал в СССР. Так что Познер знает в совершенстве несколько языков, а поклонники считают его человеком Мира.