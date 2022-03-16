Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иван Ургант получил израильский паспорт еще в 2018 году

Иван Ургант получил израильский паспорт еще в 2018 году
Телеведущий Иван Ургант сейчас отдыхает с семьей в Израиле, гражданством которого он обзавелся заранее. Иван Ургант с началом спецоперации в Донбассе покинул Россию, и сейчас находится вместе с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми Ниной и Валерией в Израиле. Дело в том, что в 2018 году он прошел так называемую процедуру репатриации в Израиле. Проще говоря — возвращения на историческую родину. Причем сделал он это вместе с женой и детьми. Больших проблем с оформлением израильского паспорта у Ивана Урганта не возникло. У ведущего еврейские корни и еврейские родственники по линии отца, сообщает МК.ru.
Иван Ургант с женой Ургант опроверг слухи о своей эмиграции опубликовав пост в Instagram: «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь.❤️». Чтобы избежать лишних вопросов, Иван закрыл комментарии. Кстати, Эммануил Виторган также получил несколько лет назад двойное гражданство, став еще и обладателем израильского паспорта.
Иван Ургант и Владимир Познер Ну а лидером в вопросе гражданства оказался телеведущий Владимир Познер, который имеет паспорта аж... трех стран! Он гражданин России, США и Франции, что вообще дает ему право спокойно разъезжать и жить чуть ли не в любом уголке мира. У многих, конечно, вопрос, как так получилось! Просто отец ведущего — еврей, эмигрант из России, мама — француженка. Но в 1940-м году его семья бежала из Франции в США, таким образом, Владимир получил американское гражданство, а затем — уехал в СССР. Так что Познер знает в совершенстве несколько языков, а поклонники считают его человеком Мира.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Иван Ургант получил израильский паспорт еще в 2018 году
Иван Ургант получил израильский паспорт еще в 2018 году
Екатерина Стриженова высказалась о ЧП на Первом канале
Екатерина Стриженова высказалась о ЧП на Первом канале
Мария Миронова запечатлела подросшего сына на прогулке
Мария Миронова запечатлела подросшего сына на прогулке
С Максимом Галкиным связался по телефону Андрей Данилко
С Максимом Галкиным связался по телефону Андрей Данилко
В России стартует международная акция «Сад памяти»
В России стартует международная акция «Сад памяти»
"Это русизм": Моргенштерн пожаловался на русофобию в Дубае
"Это русизм": Моргенштерн пожаловался на русофобию в Дубае
Виктория Боня сообщила, что рассталась с женихом
Виктория Боня сообщила, что рассталась с женихом
Алла Пугачева страдает огромным количеством болезней
Алла Пугачева страдает огромным количеством болезней
Валерия рассказала о ссорах с мужем Иосифом Пригожиным
Валерия рассказала о ссорах с мужем Иосифом Пригожиным
Светлана Лобода предпочитала получать за корпоративы наличными и не платить налоги
Светлана Лобода предпочитала получать за корпоративы наличными и не
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Весам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Весам
Xbox Series X | S обошли Playstation 5 по продажам в феврале в Европе
Xbox Series X | S обошли Playstation 5 по продажам в феврале в Европе

Топ на сегодня

550+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: 15-22 марта
550+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: 15-22 марта
Максим Галкин высказался о жизни Аллой Пугачевой до переезда в замок
Максим Галкин высказался о жизни Аллой Пугачевой до переезда в замок
Стартовали региональные чемпионаты «Абилимпикс»
Стартовали региональные чемпионаты «Абилимпикс»
Игорь Николаев признался, что начал жизнь с чистого листа
Игорь Николаев признался, что начал жизнь с чистого листа
До 1 мая в России продлятся продажи туров с кешбэком
До 1 мая в России продлятся продажи туров с кешбэком

Еще по теме

Иван Ургант с семьей перебрался в Израиль, хотя обещает вернуться
Иван Ургант откровенно рассказал о своей личной жизни
Иван Ургант поделился редким кадром своей семьи во время отдыха
Иван Ургант решил удалить всех друзей