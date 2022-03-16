"Это русизм": Моргенштерн пожаловался на русофобию в Дубае

Вадим Карасев

24-летний рэпер Моргенштерн пожаловался, что в Арабских Эмиратах его отказались обслуживать из-за его российского гражданства.

Исполнитель хита "Cadillac" признался, что собирался навестить брата, но его ждал весьма неприятный сюрприз. Скандальный рэпер столкнулся с русофобией.



Моргенштерн собирался арендовать частный самолет, однако получил отказ, показав свой город рождения и прописку.

"Мне не дали "прайват джет", чтобы улететь к брату, потому что у меня русский паспорт. Это русизм", — заявил музыкант.

После этой публикации Моргенштерн ответил на комментарий, в котором рэперу порекомендовали не возвращаться в родную Уфу, где его якобы не ждут. Артист ответил, что он любит родину, так что в будущем обязательно вернется.

Моргенштерн до этого опроверг информацию об аресте своих автомобилей. "Никто машины не арестовывал, все машины спокойно стоят в гараже, на них наложили запрет на регистрационные действия в связи с неоплаченными штрафами (так всегда поступают с автомобилями с неоплаченными штрафами)", - заявил рэпер.

Как писал NEWSTES, ранее тиктокер показал, как могут выглядеть в старости Моргенштерн, Элджей и Оксимирон.

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