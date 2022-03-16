Как подготовиться к Полнолунию 18 марта 2022 года по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

18 марта 2022 года нас всех ждет очень важное Полнолуние. Астрологи рассказали, как правильно к нему подготовиться представителям каждого из Знаков Зодиака. Старайтесь следовать простым рекомендациям.

Это полнолуние пройдет под эгидой Девы, причем в последний из трех дней ее актуальности. Это значит, что 18 числа многим из нас придется переосмыслить все происходящее, пересмотреть многие свои жизненные принципы. Это очень важный день для всех нас. Не исключено, что придется больше работать, ведь на нас могут упасть новые обязанности, поэтому старайтесь пользоваться шестью полезными способами, чтобы справиться с ней в кротчайшие сроки.

Овен

В качестве подготовки Овнам стоит проанализировать прошлое и попробовать вспомнить всех людей, которых они обидели. У всех, кому Овнам пришлось перейти дорогу, нужно будет попросить прощения, причем можно сделать это как в день самого Полнолуния, так и заранее. Это поможет им списать кармические долги в будущем.

Телец

Тельцам нужно подготовиться следующим образом. Важно завершить все самые важные дела, поскольку пятница может оказаться для них весьма нервным днем. В это Полнолуние Дева может сделать Тельцов более ленивыми, мнительными и строгими к себе.

Близнецы

Представителям данного Знака астрологи настоятельно советуют правильно расставить приоритеты. У Близнецов есть еще время, чтобы выбрать для себя верный путь. Это нужно сделать до наступления полной Луны. Нелюбимые и раздражающие занятия будут выбивать их из колеи.

Рак

Раков ждет судьбоносный день, поэтому им обязательно необходимо завести новые знакомства до 18 числа. В день самого Полнолуния им откроются тайные знания о том, кто из новых людей станет новым другом, а с кем пути разойдутся и больше не пересекутся в будущем.

Лев

У Львов подготовка к одному из ключевых дней марта должна быть следующая. Во-первых, необходимо провести уборку в доме. Это должно будет снизить вероятность появления проблем. Во-вторых, важно в среду и четверг как можно меньше переутомляться, чтобы в день полной Луны было больше сил и энергии.

Дева

Это Полнолуние пройдет в Деве, поэтому представителям данного Знака нужно подготовиться к этому дню вдвойне ответственно. Астрологи советуют им успеть очистить сознание от страхов и неуверенности. Важно войти в этот день с хорошим настроением и мотивацией.

Весы

Весам на неделе перед Полнолунием, которое произойдет в пятницу, важно научиться прощать других людей. Астрологи советуют проявлять мягкость в трудных ситуациях, чтобы не навлечь на себя проблем в итак не самый простой день. Это очень важно, ведь это поможет завершить рабочую неделю на позитивной волне.

Скорпион

Скорпионам нужно как можно чаще на этой неделе помогать своим близким, друзьям и второй половинке. Так эти люди смогут привлечь больше удачи в свою жизнь, а также заслужить расположение Луны. Подобное поведение привлечет удачу.

Стрелец

Стрельцам лучше пока временно перестать заводить новые знакомства и не покидать родного города в день самого Полнолуния. Вне родных пенатов Стрельцов ждут разочарования, сложности и негативные эмоции. Также стоит помнить о том, что 18 числа не будет должным образом работать интуиция, так что придется уповать на логику.

Козерог

Подготовка в полной Луне у Козерогов будет предельно проста. Астрологи советуют этим людям перестать ставить ультиматумы. В противном случае Козероги наживут себе врагов, превратив пятницу в поле битвы. Это омрачит не только 18 число, но и последующие выходные.

Водолей

18 числа этим людям астрологи настоятельно рекомендуют не тратить деньги. Для этого Водолеям придется купить все самое необходимое до четверга включительно. Проявить сдержанность и рассудительность стоит не только в вопросах финансов, но также и в амурной сфере.

Рыбы

В это Полнолуние успех ждет всех Рыб, которые жаждут кардинальных перемен в жизни. Дело в том, что Луна постарается помочь рыбам получить то, чего они хотят. Для этого нужно загадать желание и постараться настроиться на новый лад. Не стоит привязываться к прошлому.