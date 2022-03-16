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Леонид Ярмольник высказался об эмиграции из России

Леонид Ярмольник высказался об эмиграции из России
Актер Леонид Ярмольник решил прояснить ситуацию со своим отъездом в Латвию. Известный российский актер и бывший член жюри КВН Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы эмигрировал из России и переехал в Юрмалу. В разговоре с ТАСС в среду, 16 марта, артист опроверг этот слух. По словам актера, он действительно находится в латвийском городе, однако навещает там внуков. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет регулярно посещает Юрмалу.
«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину, и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним», — заявил артист в интервью ТАСС.
Леонид Ярмольник с женой и дочерью «Завтра я еду в Москву, у меня спектакли в "Современнике", съемки», — добавил Ярмольник. Он также назвал дезинформацией публикации о своем предполагаемом переезде. Публикации о том, что Ярмольник уехал из России в Латвию, появились 16 марта в некоторых СМИ и Telegram-каналах. Утверждалось, что актера заметили, гуляющим по берегу Балтийского моря. Ярмольник порадовался, что его еще узнают на улицах, но огорчился, что пишут глупости. 15 марта стало известно, что известная ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию. Уточнялось, что она также уволилась с НТВ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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