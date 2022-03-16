Макс Барских поглумился над Ольгой Бузовой

Над ведущей и певицей Ольгой Бузовой посмеялся артист. Скандалы Макса Барских с артистами из России набирают обороты. Певец, проживающий в Киеве, продолжает резко высказываться о коллегах по сцене. Так, музыкант добрался и до Ольги Бузовой. На днях Ольга Бузова попросила Макса Барских успокоиться и оставить в покое российских граждан. 36-летняя певица заявила, что музыкант ведет себя совсем не по-мужски, оскорбляя коллег, а также персон, которые почитали его творчество. «Я не понимаю, что с тобой произошло. Откуда такая ненависть к людям?! К людям, которые подарили тебе признание, любовь, восхищение, возможность выступать на лучших площадках страны, зарабатывать и делать невероятные шоу. Нас с детства учили толерантности, и лично я всегда была убеждена, что музыка вне политики. Это то, что сейчас необходимо людям. Она должна лечить и вдохновлять, а не уничтожать, как это делаешь ты, Максим!» — возмущалась экс-ведущая «ДОМа-2».Ольга Бузова Ответ 32-летнего исполнителя не заставил себя ждать. «Леди Бу в Дубае. Тоже улетела? Спасибо, что избавила нас от своего присутствия, этого нескончаемого потока никому не нужной информации. Сиди теперь там и верь, что все твои боты перейдут в Telegram, что маловероятно...» — съязвил Барских в адрес Бузовой. Напомним, все началось с негативного обращения Макса к россиянам. Исполнитель в грубой форме сообщил, что больше не собирается выступать на территории нашей страны. «Я давал, даю и буду давать концерты по всему миру для людей из Восточной Европы! Кто вам сказал, что Россия меня вытянула? Это вам повезло, что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — сказал Барских около двух недель назад. С того времени Барских выясняет отношения с артистами из России. А те в свою очередь негодуют, почему певец позволяет себе обижать российских поклонников.