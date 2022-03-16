Мария Миронова запечатлела подросшего сына на прогулке
Сегодня, 12:20
Актриса Мария Миронова поделилась фото младшего сына Федора, которому 30 сентября исполнится три года. Мария Миронова сфотографировала своего младшего сына Федора во время прогулки во дворе. Малыш в теплом пуховике с капюшоном играл на аттракционе-машинке с очень сосредоточенным и деловым видом, которым растрогал свою мать. Мария Миронова уверена, что малыш унаследовал внешность своего деда — знаменитого советского артиста Андрея Миронова. Звезда не скрывает, что не планировала рожать малыша в 45 лет, но, когда узнала, что чудо случиться, приняла его с благодарностью.
Сын Марии Мироновой - Федор «Сладчука моя☝️», - подписала снимок Миронова. Папа Федора намного младше актрисы, и она не хочет ничего говорить о нем публике. Лишь однажды она сказала, что он работает в русско-японской компании. Однако, коллеги актера Андрея Сороки по Московскому губернскому театру уверяют, что именно он является мужем Марии Мироновой. Кстати, как известно, Мария Миронова открыла бизнес по производству и продаже зефира. На днях актриса анонсировала выпуск вафель на своем производстве.
«А мы запускаем линию вафель для детей! Уходят известные производители с рынка.... Очень хотим сделать классный российский продукт для детей и родителей! Уже скоро в продаже! Sladchuka ❤️. Нам пора иметь свое и качественное!!!», - рассказала Миронова поклонникам.
По материалам: z-aya