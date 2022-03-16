Мария Миронова запечатлела подросшего сына на прогулке

Актриса Мария Миронова поделилась фото младшего сына Федора, которому 30 сентября исполнится три года. Мария Миронова сфотографировала своего младшего сына Федора во время прогулки во дворе. Малыш в теплом пуховике с капюшоном играл на аттракционе-машинке с очень сосредоточенным и деловым видом, которым растрогал свою мать. Мария Миронова уверена, что малыш унаследовал внешность своего деда — знаменитого советского артиста Андрея Миронова. Звезда не скрывает, что не планировала рожать малыша в 45 лет, но, когда узнала, что чудо случиться, приняла его с благодарностью.Сын Марии Мироновой - Федор «Сладчука моя☝️», - подписала снимок Миронова. Папа Федора намного младше актрисы, и она не хочет ничего говорить о нем публике. Лишь однажды она сказала, что он работает в русско-японской компании. Однако, коллеги актера Андрея Сороки по Московскому губернскому театру уверяют, что именно он является мужем Марии Мироновой. Кстати, как известно, Мария Миронова открыла бизнес по производству и продаже зефира. На днях актриса анонсировала выпуск вафель на своем производстве.«А мы запускаем линию вафель для детей! Уходят известные производители с рынка.... Очень хотим сделать классный российский продукт для детей и родителей! Уже скоро в продаже! Sladchuka ❤️. Нам пора иметь свое и качественное!!!», - рассказала Миронова поклонникам.