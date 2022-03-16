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Моргенштерн признался, что находится в панике

Моргенштерн признался, что находится в панике
Певец Моргенштерн рассказал о своем душевном состоянии. Артист, который сумел добиться бешеной популярности, теперь страдает из-за депрессий. В этот раз Алишер Моргенштерн, ныне проживающий в Дубае, снова впал в негативное состояние. О своем самочувствии 24-летний артист рассказал в личном блоге, отметив, что переживает нелегкие времена. «Я хотел рассказать о том, какие сообщения мне пишут, о моем внутреннем состоянии. Но достаточно посмотреть на меня, чтобы все понять... Я все сбрил на лице, все оторвал, ничего нет. Мы живем лучшую жизнь, несмотря ни на что! Некоторые подумают, что я под чем-то, но это не так. У меня такое состояние уже долгое время. Это паника... Я жру как тварь, но худею на глазах, превращаюсь в скелета. Что со мной не так? Все так, как должно быть. Я зашуганная тварь, боюсь каждого шороха. Научили», — признался Алишер.
Моргенштерн К слову, за границей Моргенштерн живет вместе с женой Диларой, с которой узаконил отношения более полугода назад. Пока неизвестно, когда пара вернется в Россию. «Живу здесь и сейчас. Самое прекрасное исполнять желания и мечты сразу. Захотел — пошел и сделал. Не скажу, что я совсем не строю планов. Строю, но на ближайшее будущее. Вдруг я сейчас кофе допью, и у меня остановится сердце. И что, о чем дальше может идти речь? На завтра план есть — заняться спортом, записать новый трек», — откровенничал музыкант. Что касается избранницы скандального рэпера, то она прославилась как блогер. А несколько месяцев назад Алишер помог Диларе открыть салон красоты в центре Москвы. «Всем привет! Большое спасибо, что пришли сегодня. В этот проект было вложено много сил и энергии — моих и всех тех, кто мне помогал. Если честно, я дико нервничаю, потому что впервые выступаю в роли «матери» какого-то серьезного масштабного проекта. И сейчас исполняется моя давняя мечта», — делилась она во время презентации своего проекта.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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