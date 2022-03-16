На фоне давления Запада Россия нарастит выпуск Ил-96 и Ту-114

Вадим Карасев

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в России нарастят серийное производство пассажирских авиалайнеров Ил-96 и Ту-214. В условиях западных санкций они могут частично заместить лизинговые самолеты, которые теперь можно только вернуть или использовать на внутренних линиях.



Сейчас обе эти модели выпускаются по отдельным заказам малыми сериями. По словам Борисова, наступило время задействовать резервы.

"Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов тоже", – цитирует его "Интерфакс".

Как сообщал Ruposters, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет российским компаниям регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Часть воздушного флота вернут арендодателям, но как минимум 176 лизинговых машин уже переведены в национальный реестр – из них 80 переданы "Аэрофлоту", 38 – а/к "Россия", 27 – "Победе", 21 – Utair, 4 – "Ерофею" и "Ижавиа".

гражданская авиация Ил-96 Ту-114 производство самолетов