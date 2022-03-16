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Новый геймплейный трейлер самурайского экшена Trek to Yomi

Новый геймплейный трейлер самурайского экшена Trek to Yomi


Разработчики Trek to Yomi представили новый геймплейный трейлер проекта. Игра пока не имеет точной даты релиза, хотя появляются слухи, что она может выйти уже в апреле. Известно, что проект сразу после релиза будет добавлен в подписку Game Pass. Ниже можно посмотреть новый трейлер проекта Trek to Yomi, который представили сегодня.


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Напомним, что Trek to Yomi — это боевик в стиле старых самурайских фильмов. Судя по геймплейному ролику, игрокам предстоит в экшене сражаться не только с людьми, но и со сверхъестественными существами.

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По материалам: newxboxone

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