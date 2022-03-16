Новый геймплейный трейлер самурайского экшена Trek to Yomi
Вчера, 23:05
Разработчики Trek to Yomi представили новый геймплейный трейлер проекта. Игра пока не имеет точной даты релиза, хотя появляются слухи, что она может выйти уже в апреле. Известно, что проект сразу после релиза будет добавлен в подписку Game Pass. Ниже можно посмотреть новый трейлер проекта Trek to Yomi, который представили сегодня.
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Напомним, что Trek to Yomi — это боевик в стиле старых самурайских фильмов. Судя по геймплейному ролику, игрокам предстоит в экшене сражаться не только с людьми, но и со сверхъестественными существами.
По материалам: newxboxone