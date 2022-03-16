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Paradise Killer добавили в Game Pass без предупреждения

Paradise Killer добавили в Game Pass без предупреждения


Вчера компания Microsoft анонсировала список игр, которые добавят в Game Pass во второй половине марта. Однако, у нее есть еще и целый ряд сюрпризов. Ранее сегодня добавили игру Tunic в Game Pass, а теперь подписчикам доступен и новый проект — Paradise Killer.

Уже сейчас игра Paradise Killer доступна в подписке Game Pass, сразу после релиза. Paradise Killer — это детективное приключение, которое вышло в Steam еще в 2020 году, а теперь игра выходит на Xbox и сразу в Game Pass.


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Отметим, что на Xbox Series X игра Paradise Killer способна предложить 4K в 60 FPS с трассировкой лучей.

Paradise Killer

Остров за гранью реальности. Цивилизация бунтарей, мечтающая воскресить древних инопланетных богов. Убийство в закрытой комнате.
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По материалам: newxboxone

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