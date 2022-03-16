Разработчики Forza Horizon 5 прокомментировали слухи про первое DLC





Несколько недель назад появлялись слухи, что уже активно тестируется первое DLC для Forza Horizon 5. Ожидалось, что разработчики расскажут о нем в начале марта, но последняя трансляция касалась только нового контента в рамках сезонного обновления игры. Что касается DLC для Forza Horizon 5, разработчики его пока не представили.

Однако, в официальном Twitter-аккаунте Forza Horizon 5 появился комментарий от разработчиков по первому DLC для гоночной аркады. Игроки поинтересовались, есть ли какая-то информация о том, каким будет первый DLC, на что получили следующий ответ от разработчиков:

Я могу сказать вам, что команда работает над ежемесячным контентом, а также обновлениями и исправлениями ошибок, и прямо сейчас нечего объявлять о DLC.

Напомним, что Forza Horizon 5 вышла в ноябре 2021 года, а первые крупные DLC для игр серии Forza Horizon, обычно, выходят через 3 месяца после релиза проекта. Но на сей разработчики решили взять больше времени.