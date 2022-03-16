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Разработчики Starfield приглашают игроков присоединиться к «Созвездию»

Разработчики Starfield приглашают игроков присоединиться к «Созвездию»


Starfield — одна из ожидаемых игр этого года для Xbox Series X | S и PC. Новый проект Bethesda сразу после релиза будет доступен в Game Pass, и его выход ждут миллионы игроков. Уже известна дата релиза Starfield — 11 ноября 2022 года, но до сих пор не был показан геймплей проекта.

Тем не менее, в последнее время Bethesda проявляет все больше активностей, связанных со Starfield. На канале игры появился небольшой ролик, в котором разработчики Starfield, в том числе и Тодд Говард, приглашают игроков присоединиться к «Созвездию». Сделать это можно на официальном сайте Starfield.


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Заявлено, что игроки, которые присоединятся к «Созвездию», будут первыми получать новости и информацию об игре Starfield.

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По материалам: newxboxone

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