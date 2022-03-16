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Релизный трейлер обновления Grand Theft Auto V до Xbox Series X | S

Релизный трейлер обновления Grand Theft Auto V до Xbox Series X | S


Состоялся релиз обновленных версий Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S и Playstation 5. Уже появились первые видео со сравнением работы проекта на консолях прошлого и текущего поколения, которые показывают графические изменения.

Компания Rockstar к выходу обновления Grand Theft Auto V опубликовала релизный трейлер, который можно посмотреть ниже.


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Напомним, что Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S можно купить со скидкой в 50% в первые 3 месяца после релиза.

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По материалам: newxboxone

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