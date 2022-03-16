С Максимом Галкиным связался по телефону Андрей Данилко

Шоумен Максим Галкин сейчас находится в Израиле вместе с Пугачевой и детьми. С ним пообщался Андрей Данилко (Верка Сердючка). Певец Андрей Данилко, выступающий в образе разбитной Верки Сердючки, в последнее время активизировался в медийном пространстве. Вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем, тяжелобольной артист то и дело выступает со скандальными заявлениями. На этот раз он сообщил о том, что общался с Максимом Галкиным. Андрей Данилко огорошил неожиданным признанием. Певец объяснил, почему многие российские артисты уезжают из России в отпуск. В пример он привел юмориста Максима Галкина и его жену Аллу Пугачеву. «Я разговаривал с Максимом Галкиным. Они планировали отпуск. Тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нет...» - цитирует его news.ru.Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Сам Максим периодически выходит на связь с поклонниками. Он находится в хорошем расположении духа, не унывает. Стоит отметить, что в настоящее время он и его жена находятся в израильском городе Кесария, где живут самые известные израильские адвокаты, телезвезды. Алла и Максим арендуют дом, где обосновались с детьми Гарри и Лизой. Алла Борисовна так объясняла отъезд из страны: «Каникулы, отпуск, лечение - это не эмиграция». 72-летняя артистка успокоила россиян, пообещав скоро вернуться. Примадонна регулярно проходит обследование в одной из местных клиник. Она лечится от диабета. Правда, каникулы в школе уже закончились, а Лиза и Гарри Галкины так и не приступили к занятиям.Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми По поводу неожиданного отъезда Примадонны высказался также музыкальный критик Сергей Соседов, который, как известно, часто отзывается о певице в негативном ключе. «Мне совершенно не интересно, кто и куда отправляется. Ну отправляется и отправляется. В чем тут интерес? Кто-то уехал, кто-то остался. Пугачева часто ездила в Израиль. У нее там много друзей. Может, она вообще сейчас поехала на лечение туда. Израиль — маленькая страна. Пугачева периодически куда-то уезжает. То в Швейцарию, то в Израиль. Про нее все время говорят, но она давно ничего не делает в плане того, о чем можно поговорить. Кто-то специально муссирует слухи о ней. Мало ли кто куда уезжает. Пугачева уехала, а потом приехала», — порассуждал он в интервью Teleprogramma.pro.