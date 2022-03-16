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Слух: даты релиза 10+ игр Game Pass в 2022 году появились в сети

Слух: даты релиза 10+ игр Game Pass в 2022 году появились в сети


Уже известно о многих играх, которые должны пополнить подписку Game Pass сразу после релиза в этом году. Но у некоторых из этих игр до сих пор нет даты релиза. К примеру, Scorn обещают выпустить в октябре, а Eiyuden Chronicle: Rising когда-то весной, но у этих игр нет точных дат выхода, как и у многих других заявленных в Game Pass проектов.

Известный Twitter-пользователь IdleSloth84, который регулярно следит за новостями по Xbox, разместил список с играми, которые запланированы к релизу в Game Pass, и датами их выхода. Он отмечает, что этот список был «получен из Steam», при этом указывая, что некоторые даты релиза могут быть «заполнителями или примерным окном релиза». Ниже можно посмотреть на этот список.


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По материалам: newxboxone

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