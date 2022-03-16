Стоимость Xbox Series X и Xbox Series S в России существенно повысилась





Компания Microsoft некоторое время назад сообщила, что приостанавливает официальные продажи своих продуктов в России. В том числе, это касается игровых приставок — Xbox Series X и Xbox Series S. Тем не менее, купить консоли все еще возможно, хоть и не во всех регионах. Однако, стоимость этих самых консолей существенно возросла.

В МВидео, где игровые приставки Xbox Series X и Xbox Series S продаются по рекомендованным розничным ценам, сейчас ценники стоят следующие:

Xbox Series X — 79 999 (ранее РРЦ была 49 999)Xbox Sereis S — 49 999 (ранее РРЦ была 30 799)

При этом, если купить Xbox Series S в некоторых регионах по такой цене возможно, то Xbox Series X отсутствует полностью. На данный момент неизвестно, будут ли новые официальные поставки Xbox Series X | S в МВидео.

Что касается неофициальных цен на Xbox Series X — они еще выше. Согласно Яндекс Маркет, сейчас в Москве минимальная цена на Xbox Series X — 105 850 рублей.