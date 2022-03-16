Светлана Лобода предпочитала получать за корпоративы наличными и не платить налоги

Певица Светлана Лобода сменила гражданство, и названа возможная причина, почему она предпочла стать гражданкой Мальты. Светлана Лобода ранее признавалась, что имеет недвижимость в европейской стране, там у нее куплен дом, и уже живут мама и дети. Но о смене гражданства артистка даже не заикалась. Партнер агентства «Ру-концерт» и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов объяснил, зачем певице потребовалось гражданство другой страны. Причина оказалась экономической. «На Украине всегда смотрели на ее заработки в России косо. Там, в отличие от нашей страны, власти не делают из артистов близких друзей. Так что им приходится платить немалые налоги со своих гонораров. А зарабатывала Светлана немало. Поэтому самым логичным выходом было найти европейскую страну, стать гражданкой Европы и спокойно распоряжаться своими деньгами в европейских банках. А деньги там огромные. В России всегда все гонорары певицы были в конвертах и исключительно в евро», — цитирует Кирилла Чибисова Woman.ru.Светлана Лобода Скорее всего, выбор на Мальту пал потому, что там легко можно получить паспорт в обмен на инвестиции в недвижимость (от 700 тысяч евро) и вложение определенной суммы денег в экономику страны (от 600 тысяч евро). Также необходимо сделать пожертвование на сумму от 10 тысяч евро. «Эти деньги у нее, конечно же, были. За каждый концерт в России она брала по 150 тысяч евро. Причем исключительно в конверте! Люди обращаются к ее директору, слышат, что деньги только наличными. Никаких договоров или расписок. Начинают возмущаться, ведь какие гарантии?Но либо так, либо через концертное агентство. А это уже на 10% дороже. Но для многих важно провести деньги по счетам, а организаторы потом уже ищут способы, как отдать певице гонорар наличными деньгами», — поделился деталями Кирилл.Светлана Лобода В среднем в месяц у артистки выходило по 15 частных выступлений. Только за кассовые концерты расчеты велись как положено. «По частным ивентам вывозились десятки миллионов евро ежемесячно. За них же нужно было бы платить налоги на Украине. Так что европейское гражданство она получила чисто по экономическим соображениям. Почему всегда наши звезды летают на отдых на частном самолете, ведь первый класс хорошей европейской авиакомпании куда лучше и комфортнее джета. Но все летят своим самолетом, потому что везут в сумках Louis Vuitton миллионы долларов налом. Чтобы задепозироваться в европейских банках», — заключил Чибисов. Он уверен, что Лобода не сильно переживает из-за Украины. «Она же могла сказать, что пустит все деньги, привезенные из России, на благотворительность. Но нет, проще плакать», — отметил Кирилл Чибисов.