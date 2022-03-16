Тина Канделаки высказалась о ЧП на Первом канале

Ведущая и бизнесвумен Тина Канделаки прокомментировала выходку женщины во время эфира. 14 марта вечерний выпуск программы «Время» сорвала сотрудница Первого канала Марина Овсянникова. Женщина в прямом эфире стала размахивать плакатом с провокационными лозунгами. Сейчас редактор новостной передачи ожидает меры пресечения. 46-летняя Тина Канделаки прокомментировала выходку Марины Овсянниковой. «Такая провокация может произойти на любом телеканале, работающем в прямом эфире. Никто от этого не застрахован. Судя по видео, активистка была не одна — ее снимали на телефоны, плакат был сделан прямо на рабочем месте. Коллектив, очевидно, оказал девушке поддержку», — уверена журналистка.Тина Канделаки Канделаки не понимает — если Марине не по душе то, о чем вещает Первый, зачем она столько лет посвятила сотрудничеству с каналом. «Это грустно, потому что никого не заставляли все эти годы работать, приковав наручниками к батарее. Все работали с удовольствием и за деньги. Главный вопрос в том, кто помог прозреть этой сердобольной труженице, если через несколько часов после инцидента ее уже сам Зеленский благодарит? Совпадение? Не думаю», — заявила Тина. Овсянникову задержали еще вчера. Сегодня утром адвокаты сообщили, что не могут связаться с клиенткой, поскольку ее телефон выключен. Против матери двоих детей, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело за распространение фейковой информации. Овсянниковой грозит до 15 лет лишения свободы.