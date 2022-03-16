Ubisoft проводит ребрендинг XDefiant и приглашает игроков к тестированию проекта





Летом 2021 года издательство Ubisoft анонсировало игру Tom Clancy’s XDefiant — это условно-бесплатный многопользовательский аркадный шутер от первого лица. Почти сразу после анонса игры стартовало ее тестирование, в ходе которого проект раскритиковали.

Теперь же издательство Ubisoft объявляется о скором старте новой волны тестирования XDefiant. Игрокам предлагается зарегистрироваться в качестве инсайдеров проекта на сайте Ubisoft. Тестирование планируют начать среди ограниченной группы пользователей, которые не смогут делиться информацией о проекте на начальном этапе.

Отметим, что игра претерпела и ребрендинг. Теперь она называется просто XDefiant и имеет новый логотип — его можно видеть ниже.





Напомним, ранее Ubisoft анонсировала подобную инсайдерскую программу для другой своей игры — Skull & Bones.